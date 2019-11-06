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Люди искусства: побитый актер МХАТ показал видео драки с худруком

, 20:55 Видео 98

Обе стороны конфликта намерены подать в суд.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Актер МХАТ им. Горького Николай Сахаров поделился с 5-tv.ru кадрами потасовки с худруком театра Эдуардом Бояковым.

В ролике видно, как руководитель столичного театра тянется к потерпевшему, от чего последний роняет из рук мобильный телефон. После этого, по словам артиста, худрук ударил его по лицу. Конфликт произошел из-за желания Сахарова попасть на закрытое совещание труппы, на которое его не приглашали. Еще одной из возможных и неявных причин нанесения ему телесных повреждений актер считает давнюю обиду Боякова за критическую статью в его адрес.

«Я много чего написал. Во-первых, о его определенной наклонности, нетрадиционной. О том, что он йогой занимается в театре. И артисты „йогнулись“. Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня», — поделился артист.

Николай Сахаров также продемонстрировал справку из поликлиники. В документе указано, что у актера диагностирована поверхностная травма головы и он отправлен на рентген.

Николай Сахаров

Артист заявил, что подаст на худрука Боякова за избиение и нанесение травм в суд.

В МХАТ им. Горького назвали поведение Сахарова «провокацией» и пообещали подать на актера ответный судебный иск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер МХАТ им. Горького поведал, как и почему его избил новый худрук.

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