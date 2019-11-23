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В Петербурге открылся штаб Международного конкурса «Мой первый бизнес»

, 1:04 | Сергей Зеленский Видео 52

Проект является уникальной возможностью для содействия развитию молодежного предпринимательства.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге открылся региональный штаб Международного конкурса «Мой первый бизнес», одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мой первый бизнес» — это уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в России. Конкурс проходит в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн-этапа каждый участник выбирает одно или несколько направлений («Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа»), выполняет задания от известных блогеров — наставников конкурса и презентует свою идею или бизнес-проект.

Победители помимо грантов и ценных призов (iPhone, MacBook, PlayStation 4) получат дополнительные баллы для поступления в вузы, смогут принять участие в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на масштабном фестивале CapFest.

В рамках проекта петербургские школьники погрузятся в атмосферу предпринимательского города и смогут прямо на месте командами пройти цикл создания проектов, начиная от идеи и заканчивая сбором ресурсов и защиты перед игровыми инвесторами.

На данный момент организаторы конкурса для школьников «Мой первый бизнес» получили уже более 300 тысяч заявок на участие как из всех российских регионов, так и других стран.

«С начала регистрации 5 ноября на международный конкурс „Мой первый бизнес“ поступило более 300 тысяч заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 80 стран мира», — заявили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Всего по числу заявок лидируют учащиеся из Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей. Желающие попробовать свои силы в этом масштабном конкурсе еще могут подать заявку до 6 декабря.

Проект «Мой первый бизнес» стартовал в 2017 году, когда 408 тысяч школьников подали заявки на участие. В прошлому их число превысило 675 тысяч человек, при этом заявки приходили из 53 стран мира.

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