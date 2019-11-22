Начался заочный этап студенческой олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

По информации АНО, для этапа подготовлено более 35 тысяч задач, которые распределят по 68 направлениям соревнования. Пройти задания участники олимпиады смогут до 8 декабря, выбрав в расписании состязаний удобные время и день.

«Мы делаем акцент на практикоориентированность заданий, поэтому в их разработке участвуют эксперты крупных российских компаний. В этом году количество партнеров проекта со стороны работодателей превысило 300 компаний», — подчеркнула глава проекта Валерия Касамара.

О своих успехах в дистанционном отборочном туре участники смогут узнать в конце декабря — именно тогда огласят результаты. Окончательные итоги олимпиады определят весной 2020 года. Тройка победителей будет награждена денежными призами в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Участники, отмеченные дипломами, получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также право на стажировку в крупных компаниях РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал».