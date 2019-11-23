Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu порассуждал о том, почему молодые люди из Китая не всегда соглашаются на брак с русскими женщинами, несмотря на их красоту. Он пришел к выводу, что все дело в «быстром старении».

«Женщины стареют независимо от страны, в которой они живут. Однако, по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее», — говорится в статье.

Автор считает, что причиной этого является забота о муже и детях. Традиция обязывает к этому, из-за чего после свадьбы «русские красавицы» перестают столь же активно следить за внешностью, как раньше.

«Русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — добавил китайский журналист.

Причиной набора лишнего веса он назвал русскую кухню. Россия находится в северной части планеты, поэтому люди здесь привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами. Растительную пищу на столе встретить можно далеко не всегда.

«На северо-востоке Китай граничит с Россией, поэтому смешанные браки между русскими и китайцами не являются редкостью. <…> Для женитьбы на русской девушке не нужен „выкуп“, но многие молодые люди все же отказываются от идеи межнационального брака из-за того, что русские женщины стареют быстрее, чем китаянки», — цитирует фрагмент статьи портал «ИноСМИ».

Для сохранения красоты и молодости китайский журналист посоветовал русским девушкам заниматься спортом и правильно питаться, готовя еду самостоятельно.

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