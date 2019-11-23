Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Токио. По словам главы российского МИД, военное присутствие США в Японии «является проблемой для придания нового качества российско-японским отношениям». С соответствующим заявлением политик выступил на полях министерской встречи «большой двадцатки» (G20), сообщает RG.RU.

Комментируя высказывание генсекретаря Кабинета министров Японии Есихидэ Суги, заявившего о намерении Токио вести переговоры о мирном договоре с РФ через решение территориальной проблемы, Лавров назвал еще одно условие подписания соглашения.

Министр иностранных дел отметил, что Японии следует признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. По словам главы МИД, в решении данного вопроса Москва учитывает договоренности, достигнутые между президентом РФ и премьер-министром Японии.

«Они договорились продвигаться в обсуждении проблем на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — пояснил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров в Японии встретился с будущим послом США в России Джоном Салливаном.