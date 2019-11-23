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Елизавета Боярская рассказала, что унаследовала от знаменитого отца

, 12:08 | Светлана Александрова 458

Актриса призналась, что у нее с трудом получается говорить людям «нет».

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев, Instagram @lizavetabo

Елизавета Боярская назвала две черты характера, которые унаследовала от своего отца — знаменитого актера, певца и д’Артаньяна всех времен Михаила Боярского. Актриса призналась, что только недавно научилась отказывать людям.

«Мы похожи в своей безотказности. Я и папа не умеем говорить «нет», — сказала Боярская в интервью KP.RU.

По словам актрисы, она всегда боится отказом обидеть человека.

«Например, опаздываю на самолет, а ко мне подходит поклонник и просит сделать фото или дать автограф. У папы тоже есть такая черта, он очень деликатный», — говорит Елизавета.

Другая черта, которая досталась Боярской от отца — аскетизм. На гастроли она берет с собой всегда минимум вещей.

«Я настоящий аскет в этом плане, в принципе так же, как и папа. У меня маленький чемодан, и его хватает, чтобы ездить по России. <…> Я никогда не вожу с собой несколько пар обуви, одежды и косметики», — говорит актриса.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Елизавета Боярская растрогала поклонников рассказом о трогательных взаимоотношениях своих сыновей.

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