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Под Петербургом найдены останки изувеченного ребенка

, 13:19 | Светлана Александрова 3 870

О страшной находке на реке Ижора в Колпино сообщил полиции местный предприниматель.

Фото: dpa/picture-alliance

Человеческие останки обнаружил около полудня 22 ноября 56-летний предприниматель в городе Колпино под Санкт-Петербургом. О страшной находке мужчина сообщил в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, прибывшие на место правоохранители и кинолог с собакой увидели под соснами на набережной реки Ижора полуразложившееся тело, предположительно, младенца без рук и ног. Определить пол и возраст ребенка, а также время его смерти на месте не представлялось возможным.

Останки отправлены в морг, Следственный комитет начал доследственную проверку. Известно, что видеокамер на месте происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткую историю, произошедшую в Тайване. Там бездомные собаки заживо растерзали новорожденного ребенка, брошенного 19-летней психически больной матерью на пустыре.

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