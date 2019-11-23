Под Петербургом найдены останки изувеченного ребенка

Человеческие останки обнаружил около полудня 22 ноября 56-летний предприниматель в городе Колпино под Санкт-Петербургом. О страшной находке мужчина сообщил в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, прибывшие на место правоохранители и кинолог с собакой увидели под соснами на набережной реки Ижора полуразложившееся тело, предположительно, младенца без рук и ног. Определить пол и возраст ребенка, а также время его смерти на месте не представлялось возможным.

Останки отправлены в морг, Следственный комитет начал доследственную проверку. Известно, что видеокамер на месте происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал жуткую историю, произошедшую в Тайване. Там бездомные собаки заживо растерзали новорожденного ребенка, брошенного 19-летней психически больной матерью на пустыре.