Собаки заживо съели выброшенного родителями младенца

В Тайване бездомные собаки заживо съели младенца, выброшенного психически нестабильной матерью сразу после рождения.

19-летняя родительница, спустя несколько часов после родов, вместе с отцом ребенка, на велосипедах отправились на городской пустырь. Там пара оставила новорожденного мальчика, положив его в полиэтиленовый пакет, пишет International Business Times.

Выяснилось, что мать ребенка находилась на попечении социальных служб из-за проблем с психикой. После ее исчезновения соцработники обратились к правоохранителям. Оказалось, что девушка вместе с избранником месяц жила в интернет-кафе, скрываясь от близких и полиции.

По версии следствия, выброшенного на пустыре младенца съели собаки. Останки новорожденного малыша обнаружили в траве. В настоящий момент о наказании для матери и отца мальчика ничего не сообщается.

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