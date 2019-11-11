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Собаки заживо съели выброшенного родителями младенца

, 23:01 | Ниса Мурзанаева 153

19-летняя мать оставила новорожденного мальчика на пустыре и уехала на велосипеде.

Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

В Тайване бездомные собаки заживо съели младенца, выброшенного психически нестабильной матерью сразу после рождения.

19-летняя родительница, спустя несколько часов после родов, вместе с отцом ребенка, на велосипедах отправились на городской пустырь. Там пара оставила новорожденного мальчика, положив его в полиэтиленовый пакет, пишет International Business Times.

Выяснилось, что мать ребенка находилась на попечении социальных служб из-за проблем с психикой. После ее исчезновения соцработники обратились к правоохранителям. Оказалось, что девушка вместе с избранником месяц жила в интернет-кафе, скрываясь от близких и полиции.

По версии следствия, выброшенного на пустыре младенца съели собаки. Останки новорожденного малыша обнаружили в траве. В настоящий момент о наказании для матери и отца мальчика ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Архангельска будут судить за каннибализм. Мужчина, помимо человеческого мяса, употреблял в пищу кошек, собак, а также других мелких животных и птиц.

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