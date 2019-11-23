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«Нужно оплачивать счета, квартиру и врачей»: Как Воеводина живет после развода

, 14:26 | Карина Бернтгольц Видео 3 858

Российская модель рассказала в Instagram, как справляется без экс-короля Малайзии Мухаммада V.

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Фото, видео: Instagram @rihanapetra

Российская модель Оксана Воеводина разместила в Instagram развернутый пост, в котором рассказала, как живет после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Скандал вокруг расставания пары не утихает уже несколько месяцев. Бывший монарх утверждает, что обладательница титула «Мисс Москва — 2015» родила сына не от него, а теперь требует денег. В то же время сама женщина жалуется на то, что отец отказывается признавать своего законного наследника и материально обеспечивать его жизнь.

Так или иначе, судя по публикации Воеводиной в Instagram, забот у модели хватает. Наряду с воспитанием сына, она занимается множеством проектов, каждый из которых требует энергии и самоотдачи.

«Я занята буквально каждую минуту: несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли — ждем первых результатов в ближайшие три месяца. Второй — на стадии переговоров, плюс учеба: прохожу курсы повышения квалификации», — поделилась знаменитость.

Instagram @rihanapetra

Она пояснила, что справляться со всеми хлопотами ей приходится самой, поскольку ее мать занята воспитанием младшей сестры.

По словам Воеводиной, после развода с Мухаммадом V на ее плечи легло также множество материальных вопросов. Теперь она самостоятельно оплачивает все счета и медицинские расходы.

«Нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и так далее», — посетовала светская львица.

Фанаты поддержали модель в комментариях, отметив, что сложный период обязательно вскоре закончится, и жизнь наладится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-король Малайзии готов выплатить Воеводиной шесть миллионов рублей.

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