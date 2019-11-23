Фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная победила на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро, сообщает ТАСС.

Спортсменка стала лучшей в произвольном прокате с результатом 154,96 балла, и заняла итоговое первое место с общей суммой 240 баллов. Серебро взяла японка Рика Кихира, а замкнула тройку олимпийская чемпионка Алина Загитова с результатом 217,99 баллов.

По итогу соревнований, Косторная, Кихира и Загитова сумели квалифицироваться в финал чемпионской серии Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Смогли пройти отбор в финал и две россиянки — Александра Трусова и Анна Щербакова, а также американка Брэди Теннелл.

Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд на Гран-при Японии.