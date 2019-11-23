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  4. Микки Рурка заметили в компании россиянки, которая младше его в три раза

Микки Рурка заметили в компании россиянки, которая младше его в три раза

, 20:54 | Мия Субботина 126

Голливудский актер появился в ресторане вместе с новой возлюбленной из России.

Фото: www.globallookpress.com © AUG/face to face

Голливудский киноактер Микки Рурк был замечен в ресторане в компании молодой россиянки, сообщает портал Page Six. 67-летний мужчина появился в ресторане Cipriani S.A. в Нью-Йорке в образе ковбоя в компании новой возлюбленной по имени Ольга.

По информации инсайдера, девушке на вид около 23-26 лет, иными словами она почти в три раза младше голливудской звезды. Источник также подтвердил порталу Page Six, что девушка является близкой подругой актера. Известно, что Рурк не скрывал своих чувств: он весь вечер обнимал и «нежно гладил» спутницу.

Это уже не первый роман с русской девушкой. Ранее у знаменитого актера были романы с моделями Александрой Волковой и Евгенией Володиной, а также танцовщицей Ириной Коряковцевой. А до 2015 года Рурк жил с 33-летней моделью Анастасией Макаренко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили на Украине.

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