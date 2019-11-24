Настасью Самбурскую растрогала слепая кошка

Певицу и актрису театра и кино Настасью Самбурскую растрогала до слез слепая кошка. Артистка поделилась записью, на которой видно, как маленький рыжий котенок на ощупь исследует ее кровать. Знаменитость опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Она совсем слепая. Глазок нет. Малышка… Крошка», — посетовала артистка.

Также она рассказала, что несмотря на физиологические особенности, кошка очень добрая и ласковая — все время мурлычет и в целом очень общительна.

Актриса и ранее была известна своим трепетным отношением к животным. Она часто просит зрителей приносить ей на спектакли не цветы, а корм, который она отвозит в приюты для бездомных животных. Также артистка в начале октября устроила благотворительную распродажу личных вещей в пользу бездомных животных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская попросила Бондаренко поделиться секретом ухода за бровями.