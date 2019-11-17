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  4. Самбурская попросила Бондаренко поделиться секретом ухода за бровями

Самбурская попросила Бондаренко поделиться секретом ухода за бровями

, 7:43 | Алиса Старжевская Фото 845

В подписи к новому снимку актера, опубликованному в Instаgrаm, звезда решила над ним пошутить.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Российский актер Станислав Бондаренко любит радовать поклонников фотографиями своей семьи. Довольно часто звезда публикует у себя в профиле снимки с возлюбленной Аурикой Алехиной и детьми. Трогательное фото с малышом артист выложил у себя на странице в Instagram и на этот раз.

Instagram @st_bond

В описании к публикации Станислав рассказал подписчикам о наступившем переезде. Актер задумался, что чувствуют маленькие дети во время путешествия из дома в дом. Бондаренко признался, что хотел бы на время превратиться в ребенка.

«С добрым утром. Начинаем утренний переезд. Всем занять свои места. Дышим равномерно. Вот детям вообще все равно, куда ты едешь, зачем ты едешь. Хотел бы я на время переезда превратится в ребенка», — написал звезда.

Многие поклонники продолжили философские рассуждения актера, а вот актриса Настасья Самбурсая решила узнать, в каком салоне Бондаренко делает бьюти-процедуры. Уж очень светской львице понравились брови коллеги.

«Станислав, подскажите, где вы ламинирование бровей делали! Уж больно красиво!» — иронично написала звезда.

Юмор Станислав Бондаренко оценил. В ответ он пошутил, что при выборе салона красоты руководствовался личной рекомендацией Настасьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бондаренко поздравил супругу с днем рождения.

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