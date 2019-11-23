  1. Пятый канал
  4. Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

, 21:52 | Мия Субботина Видео 943

Группа Lindemann опубликовала клип на песню Frau & Mann («Женщина и мужчина»), в котором приняла участие украинская певица.

Фото: www.globallookpress.com © Nilsson Nils Petter/Aftonbladet

Группа Lindemann солиста Rammstein опубликовала клип на песню Frau & Mann («Женщина и мужчина»), с участием украинской певицы Светланы Лободы. Ролик разместили на официальном YouTube-канале проекта Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

По сюжету, певица работает на заводе, а Линдеманн ее босс. Девушка случайно разбивает товар на глазах у него, и получает выговор. Дальше все закручивается как в латиноамериканских сериалах: солист Rammstein набрасывается на Лободу и в попытке изнасиловать. Певица сопротивляется и разбивает ему лоб пепельницей. Впоследствии оказывается, что героиня Лободы является возлюбленной брата директора завода, который только что вернулся из космического путешествия.

Режиссером фильма выступил россиянин Сергей Минадзе. Предположительно, это один из трех клипов, который Линдеманн снял в Санкт-Петербурге.

Ранее появился релиз второго альбома «F& M» немецко-шведского дуэта, который будет сопровождаться туром, в том числе и по России. Известно, что музыканты посетят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москву.

Слухи о том, что Тиль Линдеманн снимает клипы в Северной столице появились в конце октября, когда появились его фото из исторического «Ленфильма».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]