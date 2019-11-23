Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

Группа Lindemann солиста Rammstein опубликовала клип на песню Frau & Mann («Женщина и мужчина»), с участием украинской певицы Светланы Лободы. Ролик разместили на официальном YouTube-канале проекта Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена.

По сюжету, певица работает на заводе, а Линдеманн ее босс. Девушка случайно разбивает товар на глазах у него, и получает выговор. Дальше все закручивается как в латиноамериканских сериалах: солист Rammstein набрасывается на Лободу и в попытке изнасиловать. Певица сопротивляется и разбивает ему лоб пепельницей. Впоследствии оказывается, что героиня Лободы является возлюбленной брата директора завода, который только что вернулся из космического путешествия.

Режиссером фильма выступил россиянин Сергей Минадзе. Предположительно, это один из трех клипов, который Линдеманн снял в Санкт-Петербурге.

Ранее появился релиз второго альбома «F& M» немецко-шведского дуэта, который будет сопровождаться туром, в том числе и по России. Известно, что музыканты посетят Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москву.

Слухи о том, что Тиль Линдеманн снимает клипы в Северной столице появились в конце октября, когда появились его фото из исторического «Ленфильма».