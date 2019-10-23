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Партийный работник или разведчик? Rammstein снимает в Петербурге клип

, 9:35 Эфирная новость 147

Фронтмен Rammstein, как всегда, сюжет клипа держит в секрете, не известно даже, для какой песни снимается видео.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Stamm, 5-tv.ru

«Атмосферно и загадочно». Так поклонники немецкой группы Rammstein прокомментировали свежее фото со съемочной площадки нового клипа, который в эти дни снимается в Петербурге на Ленфильме.

Вот такую фотографию несколько часов назад выложил Тилль Линдеманн на своей странице в Instagram. Образ на первый взгляд нейтральный, но критики уже строят предположения: то ли это советский партийный работник, то ли сотрудник Штази — контрразведки ГДР. Но фронтмен Rammstein, как всегда, сюжет клипа держит в секрете, не известно даже, для какой песни снимается видео. Масла в огонь догадок подлил и последний клип сольного проекта Линдеманна.

Видео на песню «Я не знаю» создано при помощи искусственного интеллекта. Программа проанализировала тысячи изображений и самостоятельно нарисовала картинку. Результат, ожидаемо, получился скандальный: критики разглядели порнографию. И уже призывают запретить трансляцию клипа.

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Партийный работник или разведчик? Rammstein снимает в Петербурге клип

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