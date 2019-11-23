Видео: Задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга

Водителя, который стрелял из автомата из окна автомобиля во время поездки по центру Петербурга, задержали. Об этом 5-tv.ru сообщили в УМВД. Видеозапись, на которой было запечатлено правонарушение, появилась на странице блогера Мансура в Instagram — по словам молодого человека, на записи именно он. После этого инцидентом заинтересовались в полиции.

По данным полиции, 22 ноября 2019 года около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что неизвестный за рулем LADA Priorа в районе Московских ворот стрелял из окна автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В результате сотрудники полиции задержали 21-летний жителя Петербурга, который подозревается в том, что во время поездки на машине несколько раз выстрелил в воздух предположительно из охолощенного оружия. Сейчас полицейские ищут оружие, из которого велась стрельба. Тем временем автомобиль изъят в рамках возбужденного уголовного дела.