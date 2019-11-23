  1. Пятый канал
  4. Видео: Задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга

Видео: Задержан водитель тюнингованной LADA Priorа, стрелявший из автомата в центре Петербурга

, 21:12 | Алиса Маркова Видео 291

Полицейские установили личность мужчины, который проезжая мимо Московских ворот стрелял из окна автомобиля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, пресс-служба ГУ МВД России по СПБ и ЛО

Водителя, который стрелял из автомата из окна автомобиля во время поездки по центру Петербурга, задержали. Об этом 5-tv.ru сообщили в УМВД. Видеозапись, на которой было запечатлено правонарушение, появилась на странице блогера Мансура в Instagram — по словам молодого человека, на записи именно он. После этого инцидентом заинтересовались в полиции.

По данным полиции, 22 ноября 2019 года около двух часов ночи в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что неизвестный за рулем LADA Priorа в районе Московских ворот стрелял из окна автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В результате сотрудники полиции задержали 21-летний жителя Петербурга, который подозревается в том, что во время поездки на машине несколько раз выстрелил в воздух предположительно из охолощенного оружия. Сейчас полицейские ищут оружие, из которого велась стрельба. Тем временем автомобиль изъят в рамках возбужденного уголовного дела.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]