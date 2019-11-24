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  4. «Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа

«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа

, 1:58 | Василий Заика Видео 915

Бывшая солистка группы «Фабрика» рассказала и показала, как нужно отрываться молодым мама, когда душа требует.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева на своей странице в Instagram разместила видеоролик, снятый на свадьбе дочери своего мужа Кирилла Сафонова Анастасии в одном из израильских ресторанов.

На кадрах 35-летняя знаменитость, ставшая мамой в конце марта, в коктейльном платье «отвязно» танцует, держась за детскую коляску.

«Мамочки, а может даже и папочки! Наверняка были моменты, когда дитя спит, вы гуляете с коляской, слушаете любимую музыку и хотите пуститься в пляс… Не стесняйтесь! Можете даже видео снять, как я», — написала Саша Савельева в посте.

Мнения пользователей, подписанных на страницу певицы, разделились — одни посчитали, что подобный танец в присутствии малыша выглядит довольно пошлым. Другие, в свою очередь, наоборот, поддержали Сашу Савельеву, отметив, что новоиспеченная мама имеет право на отдых.

«С дитем такой танец как-то не очень»

«А я бы с удовольствием присоединилась к Александре, и потрясла бы вместе с ней своим задом, чтобы все завидовали».

«Вижу только дрыганье попой, а не танец».

«Пошло!»

«Мамуля зажигает! Мамы тоже люди!» — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савельева опубликовала видео с собой на последних месяцах беременности.

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