Савельева опубликовала видео с собой на последних месяцах беременности

Певица Саша Савельева опубликовала архивное видео с фотосессии, сделанной во время беременности. Знаменитость показывает обстановку в студии и демонстрирует свой округлый животик.

«Дамир за работой», — шепотом говорит звезда.

Архивным видео певица решила поделиться только сейчас. Съемки фотопроекта Савельева задумала и осуществила на последних месяцах беременности. Артистка призвала обратить внимание на проблемы экологии и не причинять вред природе.

«Для меня, для НАС, это очень важно. Это единственное видео, которое осталось на память об этой съемке и том моменте — делюсь», — прокомментировала видео девушка.

Instagram @sasha_savelieva

Многие поклонники выразили благодарность за фотопроект и осыпали комплиментами Александру.

«Вам спасибо, что делаете такие интересные проекты!»;

«Сашенька, вы невероятно красивы!!! Счастья вам и вашему малышу!!!»;

«Такая милая. Счастья вам и вашей семье», — написали фолловеры.

Одна из подписчиц подумала, что видео свежее и певица ждет пополнения.

«Я подумала, что второго ждете», — прокомментировала пользовательница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева рассказала, почему рыдала на седьмом месяце беременности.