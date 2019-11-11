Савельева опубликовала видео с собой на последних месяцах беременности

Певица Саша Савельева опубликовала архивное видео с фотосессии, сделанной во время беременности. Знаменитость показывает обстановку в студии и демонстрирует свой округлый животик.
«Дамир за работой», — шепотом говорит звезда.
Архивным видео певица решила поделиться только сейчас. Съемки фотопроекта Савельева задумала и осуществила на последних месяцах беременности. Артистка призвала обратить внимание на проблемы экологии и не причинять вред природе.
«Для меня, для НАС, это очень важно. Это единственное видео, которое осталось на память об этой съемке и том моменте — делюсь», — прокомментировала видео девушка.
Многие поклонники выразили благодарность за фотопроект и осыпали комплиментами Александру.
«Вам спасибо, что делаете такие интересные проекты!»;
«Сашенька, вы невероятно красивы!!! Счастья вам и вашему малышу!!!»;
«Такая милая. Счастья вам и вашей семье», — написали фолловеры.
Одна из подписчиц подумала, что видео свежее и певица ждет пополнения.
«Я подумала, что второго ждете», — прокомментировала пользовательница.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева рассказала, почему рыдала на седьмом месяце беременности.