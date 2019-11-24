Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, большинство представителей знаков зодиака получать то, к чему стремились на протяжении долгого времени и обретут гармонию с самими собой.
♈ Овен
Овны, у вас приближается сезон так называемого долгожданного сбора урожая. Все многочисленные усилия, затраченные вами, наконец-то окупятся и дадут вам мотивацию для новых свершений. Некоторым представителям этого знака зодиака повезет вдвойне — вы получите предложение поработать за границей. Не бойтесь тряхнуть стариной и расширить свои возможности. Только полностью расправив крылья, вы сможете понять, как далеко вам суждено улететь.
Космический совет: не бойтесь тряхнуть стариной и расширить свои возможности.
♉ Телец
Тельцам жизнь регулярно преподносит пищу для размышлений. Наступил очередной момент, когда стоит подумать над тем, как жить дальше. Не торопитесь принимать судьбоносные решения! Необходимо все четко взвесить и только после этого начинать действовать. Придерживаясь этой схемы, вы сможете реализовать все то, о чем давно мечтали.
Космический совет: не торопитесь принимать судьбоносные решения.
♊ Близнецы
Близнецы, настал момент, когда ваше творческое начало берет верх над всем остальным. Сейчас очень удачнее время для планирования каких-либо долгосрочных проектов. Не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта, так как это, наверное, единственный способ добиться чего-то большего. При этом некоторые ваши идеи под влиянием новых факторов могут утратить свою актуальность.
Космический совет: не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта.
♋ Рак
Раки, вы чувствуете в себе непреодолимую силу. Максимально постарайтесь использовать свои энергетические ресурсы для реализации целей, намеченных на ближайшие дни. Соберитесь с мыслями, возьмите волю в кулак и планомерно продолжайте движение вперед. Не стоит забывать о недоброжелателях, с удовольствием вставляющих палки вам в колеса. Помните, успех зависит только от вас.
Космический совет: соберитесь с мыслями, возьмите волю в кулак и планомерно продолжайте движение вперед.
♌ Лев
Пришло время для медитации, Львы! В течение дня не забудьте уделить время себе и воссоединиться со своим внутренним я. Некоторые духовные практики помогут вам усилить способности восприятия и даже ясновидения. Попробуйте выйти на связь с высшим разумом! Если вам это удастся, то вы сможете регулярно получать советы, которые помогут в решении множества вопросов.
Космический совет: попробуйте выйти на связь с высшим разумом.
♍ Дева
Девы, сегодняшний день способен принести вам в прямом смысле этого слова просветление. Сегодня, возможно, вы найдете ключ к потаенным уголкам своего сознания, которые были недоступны для вас ранее по разным причинам. Не растрачивайте жизненную силу зря! Сохраняйте внутренние спокойствие, баланс и ясность ума. Это беспроигрышный вариант.
Космический совет: не растрачивайте жизненную силу зря.
♎ Весы
Ваши эмоциональные потрясения, Весы, частенько заставляют вас злоупотреблять вредной пищей. Не пытайтесь «заедать» имеющиеся проблемы. Это прямой путь к заболеваниям, которые могут проявиться на вашем физическом плане. Главное, не забывать, что здоровое тело, в том числе, является залогом ясного ума. Скорректируйте свой рацион, и вы заметите, как негативная и токсическая энергия будет уходить от вас сама собой.
Космический совет: скорректируйте свой рацион.
♏ Скорпион
Скорпионы, чувственность — это гарант вашего благого существования. При этом, при решении некоторых вопросов вам следует отключаться и отодвигать чрезмерную восприимчивость на задний план. Ощущаете чувство вины и не понимаете почему? Обратитесь с этим вопросом к своему сознанию и Вселенной. Ответ не заставит себя ждать.
Космический совет: чувственность — это гарант вашего благого существования.
♐ Стрелец
Каждый негативный опыт, Стрельцы, медленно, но верно ведет вас требуемому результату. Запаситесь терпением, мотайте на ус и продолжайте двигаться в нужном направлении. Как говорится, всему свое время. Не оглядывайтесь на других! Вам необходимо разобраться с собственными ошибками, чтобы достичь желаемой цели.
Космический совет: вам необходимо разобраться с собственными ошибками, чтобы достичь желаемой цели.
♑ Козерог
Козероги, вам не стоит измерять свой успех в делах по вселенской шкале. Будьте проще и адекватнее к себе. Когда вы научитесь не сомневаться в собственных возможностях, тогда результат, к которому вы стремитесь, начнет маячить на горизонте. Не слушайте никого и делайте то, что считаете нужным.
Космический совет: не слушайте никого и делайте то, что считаете нужным.
♒ Водолей
Главное для вас сегодня, Водолеи — любовь, гармония и единение. Максимально постарайтесь уделить время своей семье или проведите его в компании близких людей, где будете чувствовать себя как дома. Некоторые представители этого знака зодиака смогут сегодня добиться желанных перемен на личном фронте.
Космический совет: максимально постарайтесь уделить время своей семье.
♊ Рыбы
Рыбам следует сегодня придерживаться традиционных увлечений. Доверьтесь своему внутреннему я и день пройдет так, как вы давно мечтали. Набросайте список дел на следующую неделю. Этим вы поможете себе разгрузиться от ненужной суеты и обрести внутреннюю гармонию, что, в свою очередь, положительно скажется на вашем здоровье.
Космический совет: доверьтесь своему внутреннему я и день пройдет так, как вы давно мечтали.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября.