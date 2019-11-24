Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, большинство представителей знаков зодиака получать то, к чему стремились на протяжении долгого времени и обретут гармонию с самими собой.

♈ Овен

Овны, у вас приближается сезон так называемого долгожданного сбора урожая. Все многочисленные усилия, затраченные вами, наконец-то окупятся и дадут вам мотивацию для новых свершений. Некоторым представителям этого знака зодиака повезет вдвойне — вы получите предложение поработать за границей. Не бойтесь тряхнуть стариной и расширить свои возможности. Только полностью расправив крылья, вы сможете понять, как далеко вам суждено улететь.

Космический совет: не бойтесь тряхнуть стариной и расширить свои возможности.

♉ Телец

Тельцам жизнь регулярно преподносит пищу для размышлений. Наступил очередной момент, когда стоит подумать над тем, как жить дальше. Не торопитесь принимать судьбоносные решения! Необходимо все четко взвесить и только после этого начинать действовать. Придерживаясь этой схемы, вы сможете реализовать все то, о чем давно мечтали.

Космический совет: не торопитесь принимать судьбоносные решения.

♊ Близнецы

Близнецы, настал момент, когда ваше творческое начало берет верх над всем остальным. Сейчас очень удачнее время для планирования каких-либо долгосрочных проектов. Не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта, так как это, наверное, единственный способ добиться чего-то большего. При этом некоторые ваши идеи под влиянием новых факторов могут утратить свою актуальность.

Космический совет: не бойтесь выходить за пределы своей зоны комфорта.

♋ Рак

Раки, вы чувствуете в себе непреодолимую силу. Максимально постарайтесь использовать свои энергетические ресурсы для реализации целей, намеченных на ближайшие дни. Соберитесь с мыслями, возьмите волю в кулак и планомерно продолжайте движение вперед. Не стоит забывать о недоброжелателях, с удовольствием вставляющих палки вам в колеса. Помните, успех зависит только от вас.

Космический совет: соберитесь с мыслями, возьмите волю в кулак и планомерно продолжайте движение вперед.