На пути к Нормандии: прорыв в договоренностях или новые сюрпризы?

В этот понедельник в Черном море состоялась передача украинских военных кораблей, задержанных в ноябре 2018-го года. Тогда как вы помните, три судна «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» целенаправленно нарушили границы Российской Федерации в районе Керченского пролива. В итоге наши пограничники вынуждены были пойти на таран. Моряков и корабли задержали.

В тот момент президент Порошенко радостно потирал руки, ведь с самого начала было понятно, что он лично санкционировал этот «прорыв». Он мечтал о задержании, чтобы снова закричать о российской агрессии, и потрясти перед европейскими коллегами хоть чем-то. Хотя, возможно, что в глубине души украинский президент надеялся на расстрел украинских судов. Вот тогда бы весь Запад встал за него против чудовища с востока. Ну и стремительно падающий рейтинг Петра немного бы подрос. В итоге не случилось.

Российские пограничники оказались гуманнее украинских властей. С тех пор с той стороны не переставали звучать требования о возвращении гордости украинского ВМФ. В общем корабли вернулись, но в Киеве снова возмущены. Как заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко они пришли без плафонов, без розеток… и простите, но без унитазов.

Вы серьезно? Унитазы? Тут Россия и еще несколько крупнейших стран пытаются запустить миротворческий процесс, остановить кровопролитие на Донбассе, призывают к диалогу, готовятся к встрече «нормандской четверки». А вы жалуетесь, что вам унитазы не вернули? Вы давайте еще объявите кампанию по их возвращению.

Ну сколько можно дорогие соседи. Вам самим не стыдно? Или это новое секретное оружие? Причем в ФСБ России заявили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели никаких претензий. Даже видео показали, где все на своих местах. Но нет… Сантехника превыше всего! Цирк, да и только. Что ж вы так за судьбу унитазов не переживали, когда отправляли корабли нарушать границу?

Ладно посмеялись и забыли. Есть вещи поважней. На этой неделе стало известно, что саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

«Особенно, конечно, мы рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита приложат все усилия, чтобы снять какие-либо двусмысленности, и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер», — выразил надежду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Очень хочется надеяться, что это будет историческое событие с реальными результатами. Россия по-прежнему неукоснительно придерживается достигнутых ранее договоренностей. Прежде всего речь о Минских соглашениях. И мы не собираемся допускать пересмотра решений, достигнутых лидерами «нормандской четверки» в 2015-м.

К сожалению, за прошедшие годы Украина не выполнила фактически ни один из пунктов. Но сейчас впервые за многие годы процесс урегулирования сдвинулся с мертвой точки. Вместо Порошенко — Зеленский. Да еще и развод войск на линии соприкосновения в Донбассе состоялся.

Однако, как поведет себя президент Незалежной в Париже прогнозировать трудно. Центральным моментом встречи должен стать важнейший вопрос об особом статусе Донбасса. Дело в том, что действующий украинский закон об особом статусе заканчивается 31 декабря. Успеет ли Рада принять новый — непонятно. К тому же Киев не устраивают некоторые пункты — об амнистии, о выборах, о контроле над границами — а это все может завести процесс урегулирования в тупик.