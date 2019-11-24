Путин подчеркнул особую связь православных церквей России и Израиля

О судьбе христиан на Ближнем Востоке говорили на этой неделе в Москве. В среду Владимир Путин встретился с Патриархом Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом Третьим.

Гость из Израиля прибыл для получения премия имени Алексия Второго. Мы уже не раз рассказывали о бедственном положении ближневосточных христиан. Проблема очень серьезная. Страдают миллионы людей. В результате гонений и притеснений, которые удалось прекратить только с разгромом запрещенного ИГИЛ*, христианское население в Сирии сократилось втрое, а в Ираке в десять раз. Бежали христиане из Палестины.

«Мы отдаем себе отчет в том, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке, в своей колыбели. И здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить интересы христиан. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке, в том числе», — заявил президент России.

Путин подчеркнул — между церквями России и Израиля всегда были особые, очень добрые отношения и это идет на пользу мировому православию, а также укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Со стороны государства Россия будет делать все для того, чтобы поддержать этот процесс.

20 ноября 73 года исполнилось Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Его президент поздравил лично. В ответ Патриарх Кирилл заметил, что уровень отношений государства и церкви настолько вырос, что можно обсуждать огромный круг вопросов и реально взаимодействовать на всех уровнях.

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