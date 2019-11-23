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Появилась информация о состоянии мэра Тулуна после ДТП, в котором погибла его жена

, 18:43 | Алиса Маркова 543

Юрий Карих, находясь за рулем легковушки, врезался в грузовик, припаркованный на трассе. Удар пришелся на сторону, где сидела супруга градоначальника, она скончалась на месте.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев

Мэр иркутского города Тулуна Юрий Карих, по предварительным данным, получил ушиб грудной клетки, его состояние не оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в областных органах власти.

Травму градоначальник получил в ДТП в Черемховском районе Иркутской области. В аварии погибла его жена, которая находилась на пассажирском сидении в легковушке в тот момент, когда произошло столкновение с припаркованным на трассе грузовиком.

«Он (Карих — прим.ред.) сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — сказал источник.

В единой дежурно-диспетчерской службе города 5-tv.ru рассказали, что авария произошла около 21 часа по местному времени. Машина, за рулем которой был Юрий Карих, врезалась в припаркованный на обочине лесовоз. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха. От полученных травм она скончалась на месте.

Юрию Кариху 52 года. Он возглавляет Тулун, где летом происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019-го он был избран на новый срок.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места аварии, где погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.

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