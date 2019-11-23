Появилась информация о состоянии мэра Тулуна после ДТП, в котором погибла его жена

Мэр иркутского города Тулуна Юрий Карих, по предварительным данным, получил ушиб грудной клетки, его состояние не оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в областных органах власти.

Травму градоначальник получил в ДТП в Черемховском районе Иркутской области. В аварии погибла его жена, которая находилась на пассажирском сидении в легковушке в тот момент, когда произошло столкновение с припаркованным на трассе грузовиком.

«Он (Карих — прим.ред.) сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — сказал источник.

В единой дежурно-диспетчерской службе города 5-tv.ru рассказали, что авария произошла около 21 часа по местному времени. Машина, за рулем которой был Юрий Карих, врезалась в припаркованный на обочине лесовоз. Удар пришелся на сторону, где сидела жена Кариха. От полученных травм она скончалась на месте.

Юрию Кариху 52 года. Он возглавляет Тулун, где летом происходили наводнения, с 2010 года. 8 сентября 2019-го он был избран на новый срок.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места аварии, где погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.