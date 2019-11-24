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  4. Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

, 14:18 | Игорь Рязов Видео 231

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Министр иностранных дел России посвятил текст 100-летию со дня рождения Олега Трояновского, представлявшего СССР в ООН. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ, пишет «Экономика сегодня».

Лавров вспомнил эпизод, когда Трояновского облили красной краской радикальные представители китайских неправительственных организаций.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: «Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым» — написал министр.

По его словам, находчивость помогала Трояновскому и в мелких и в самых серьезных делах. После себя он оставил несколько книг, которые до сих остаются источником знаний для российских дипломатов.

«Мы будем делать все, чтобы передавать его (Трояновского — Прим. ред.) опыт молодым поколениям и продолжать эти традиции», — заключил Лавров.

Фраза «Лучше быть красным, чем мертвым» является пародией на статью британского философа Бертрана Рассела. Текст был посвящен политике времен холодной войны и назывался «Лучше быть мертвым, чем красным».

Олег Трояновский — выдающийся советский дипломат. Он был послом СССР в Японии, Китае, а также постоянным представителем Советского Союза при ООН.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Сергей Лавров отреагировал на заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре.

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