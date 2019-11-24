Настоящий каток! Машины на большой скорости влетели друг в друга под Хабаровском

Погодные катаклизмы спровоцировали массовое ДТП на дороге в Хабаровском крае. Резкое похолодание после дождя привело к тому, что асфальт покрылся тонким слоем льда. Для водителей, набравших большую скорость на трассе Чита — Хабаровск затормозить на такой скользкой поверхности стало настоящим испытанием.

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры, на которых водители нескольких машин, не справившись с управлением, поочередно врезаются в один и тот же автомобиль, стоящий на дороге. Под силой удара транспортное средство разворачивается и отъезжает назад. В какой-то момент один из водителей вышел из авто и едва не погиб под колесами летящей на него легковушки. Мужчина вовремя успел отскочить в сторону.

Все машины, ставшие участниками ДТП, в результате аварии получили повреждения. О состоянии водителей на данный момент ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два автомобиля протаранили жилой дом в центре Петербурга.