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  4. Настоящий каток! Машины на большой скорости влетели друг в друга под Хабаровском

Настоящий каток! Машины на большой скорости влетели друг в друга под Хабаровском

, 16:49 | Карина Бернтгольц Видео 174

В социальной сети появились кадры, сделанные на трассе Чита-Хабаровск, на которых автомобили, не сумев затормозить на покрытой льдом трассе, попадают в массовое ДТП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Frank Röder / CHROMORANGE, T.me @readovkanews

Погодные катаклизмы спровоцировали массовое ДТП на дороге в Хабаровском крае. Резкое похолодание после дождя привело к тому, что асфальт покрылся тонким слоем льда. Для водителей, набравших большую скорость на трассе Чита — Хабаровск затормозить на такой скользкой поверхности стало настоящим испытанием.

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры, на которых водители нескольких машин, не справившись с управлением, поочередно врезаются в один и тот же автомобиль, стоящий на дороге. Под силой удара транспортное средство разворачивается и отъезжает назад. В какой-то момент один из водителей вышел из авто и едва не погиб под колесами летящей на него легковушки. Мужчина вовремя успел отскочить в сторону.

Все машины, ставшие участниками ДТП, в результате аварии получили повреждения. О состоянии водителей на данный момент ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два автомобиля протаранили жилой дом в центре Петербурга.

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