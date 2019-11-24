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Видео: Два автомобиля протаранили жилой дом в центре Петербурга

, 13:01 | Игорь Рязов Видео 208

ДТП на перекрестке переулка Гривцова и улицы Казанской произошло с участием автомобилей одной модели и водителями одного года рождения.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, ГИБДД

Авария с участием двух автомобилей произошла в центре Санкт-Петербурга, в результате которой машины врезались в здание. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Автор видео сообщает, что ДТП произошло 24 ноября примерно в шесть часов утра на перекрестке переулка Гривцова и улицы Казанская. Один из водителей ехал на Volkswagen Polo в сторону набережной реки Мойки и врезался в автомобиль аналогичной модели, за рулем которого сидела женщина. В результате аварии водителей доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшими являются 35-летний мужчина и его ровесница. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Оренбуржье. В сети есть видео с места происшествия.

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