Брат подозреваемого в убийстве петербурженки рассказал о погоне до Карелии

Подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Санкт-Петербурга ехал не в Карелию, а со стороны республики. Об этом 5-tv.ru сообщил брат предполагаемого убийцы Виктор Васильев.

«Всякую чушь (пишут в прессе — Прим. ред.), что он под капельницей лежал в Приозерске после аварии. Такого даже и не было. У него просто сотрясение небольшое и все, его вчера забрали и увезли в Питер. Какие капельницы, какие эти… Очень много вранья», — посетовал мужчина.

Он добавил, что его брат уезжал от полиции не в Карелию, а из нее в Приозерск.

«Как он мог туда (до Карелии — Прим. ред.) вообще доехать, его могли погранцы если… Если стоял на погрансоставе здесь в Березово, от Березово еще 20-25 километров. Как он мог с Карелии вообще в питерский район выехать?» — удивляется родственник подозреваемого.

В заключение Васильев сказал, что только один раз видел возлюбленную брата, поэтому не знает подробностей об их отношениях. Также мужчина подтвердил, что у его родственника есть погашенные судимости.

Глава пресс-службы главка МВД по Петербургу Вячеслав Степченко рассказал 5-tv.ru, что автомобиль двигался в сторону Карелии. Оперативники начали преследование на трассе в город Сортавала.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предполагаемый 20-летний злоумышленник врезался в машину стражей порядка после долгой погони. Искать его начали после того, как в одной из петербургских квартир обнаружили тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти.