  1. Пятый канал
  4. Брат подозреваемого в убийстве петербурженки рассказал о погоне до Карелии

Брат подозреваемого в убийстве петербурженки рассказал о погоне до Карелии

, 16:01 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 482

Родственник предполагаемого убийцы сообщил, что в прессе о происшествии пишут «всякую чушь» и рассказал правду о погоне.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Санкт-Петербурга ехал не в Карелию, а со стороны республики. Об этом 5-tv.ru сообщил брат предполагаемого убийцы Виктор Васильев.

«Всякую чушь (пишут в прессе — Прим. ред.), что он под капельницей лежал в Приозерске после аварии. Такого даже и не было. У него просто сотрясение небольшое и все, его вчера забрали и увезли в Питер. Какие капельницы, какие эти… Очень много вранья», — посетовал мужчина.

Он добавил, что его брат уезжал от полиции не в Карелию, а из нее в Приозерск.

«Как он мог туда (до Карелии — Прим. ред.) вообще доехать, его могли погранцы если… Если стоял на погрансоставе здесь в Березово, от Березово еще 20-25 километров. Как он мог с Карелии вообще в питерский район выехать?» — удивляется родственник подозреваемого.

В заключение Васильев сказал, что только один раз видел возлюбленную брата, поэтому не знает подробностей об их отношениях. Также мужчина подтвердил, что у его родственника есть погашенные судимости.

Глава пресс-службы главка МВД по Петербургу Вячеслав Степченко рассказал 5-tv.ru, что автомобиль двигался в сторону Карелии. Оперативники начали преследование на трассе в город Сортавала.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предполагаемый 20-летний злоумышленник врезался в машину стражей порядка после долгой погони. Искать его начали после того, как в одной из петербургских квартир обнаружили тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]