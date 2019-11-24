Музыкальный сюрприз получили на День матери пациентки перинатального центра

Необычный музыкальный сюрприз устроили полицейские пациенткам Московского областного перинатального центра. Как рассказала 5-tv.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, музыканты духового оркестра столичной полиции поднялись с цветами и шарами на подъемниках прямо к окнам палат под колыбельную из известного советского мультфильма «Умка». Праздник продолжился в холле медицинского учреждения, где прозвучали другие популярные композиции.

«Полицейские поздравили женщин и поблагодарили всех врачей, медсестер и сотрудников за их важный труд», — сообщила Волк.

Главврач центра Ольга Серова призналась, что в таком удивительном формате праздник в учреждении проходил впервые.

«Благодаря МВД и прекрасному оркестру московской полиции получился потрясающий праздник — играла чудесная музыка, женщинам дарили цветы. Это наполнило весь наш центр радостью. Все женщины счастливы, на лицах улыбки, у некоторых даже слезы на глазах», — сказала Серова.

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