«Аэрофлот»: у скончавшегося пилота не было проблем со здоровьем

Скончавшийся после полета второй пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу, но экстренно севшего в Ростове-на-Дону, не имел проблем со здоровьем. Об этом сообщили представители авиакомпании «Аэрофлот».

Отмечается, что противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета у летчика не было. Более того, перед выполнением рейса Москва — Анапа 24 ноября он, как и всегда прошел обязательный медосмотр. Во время осмотра врача никаких проблем со здоровьем выявлено не было.

Также в авиакомпании добавили, что в декабре 2018-го и через полгода в 2019-м пилот проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). Тогда он был признан годным и допущен к выполнению полетов.

Известно, что к состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в РФ предъявляются одни из самых жестких требований в мире. Если возникают какие-либо вопросы к состоянию здоровья, летчиков не допускают к выполнению полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, во время которой скончался второй пилот авиалайнера. Тем временем пассажир рейса рассказала о происходившем на борту самолета, когда второму пилоту стало плохо.