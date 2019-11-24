  1. Пятый канал
  4. Участник «Уральских пельменей» заявил, что ждет возвращения Сергея Светлакова в команду

Участник «Уральских пельменей» заявил, что ждет возвращения Сергея Светлакова в команду

, 21:17 | Светлана Александрова 326

Соратники шоумена по команде КВН, где начиналась его творческая карьера надеются, что совместных проектов в ближайшее время станет больше.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomohov

В екатеринбургской команде «Уральские пельмени», где начинал свою карьеру Сергей Светлаков ждут возвращения артиста. Об этом сообщил URA.RU директор коллектива Сергей Исаев.

«На выступлении в КВН наша команда шутила на злободневные темы. В том числе были шутки о том, что ради встречи выпускников КВН Сергей Светлаков вернулся в Екатеринбург и в „Уральские пельмени“. Я думаю, настанет время, когда Светлаков, как и Павел Дацюк, вернется в родной город и родную команду окончательно», — сказал Исаев.

По его словам, команда хочет, чтобы совместных творческих проектов с Сергеем Светлаковым было как можно больше, тем более что теперь они работают на одном телеканале, и организовать это стало проще.

Мнение самого шоумена по этому вопросу изданию выяснить пока не удалось.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  Уральские Пельмени (@ural_pelmeny)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным тайно приезжали на съемки шоу Владимира Зеленского.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Гороскоп на 24 ноября: Луна в Раке говорит о появлении непреодолимой силы

Последние новости

1:06
Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября
0:40
Горняки, пропавшие при задымлении шахты в Коми, найдены живыми
0:33
«Была учителем для всех жителей города»: Губернатор Петербурга о Людмиле Вербицкой
0:27
Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери
23:59
Певица Гу Хара умерла в 28 лет
23:49
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

Сейчас читают

Видео: российский дуэт успешно выступил на детском «Евровидении»
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]