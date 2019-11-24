Участник «Уральских пельменей» заявил, что ждет возвращения Сергея Светлакова в команду

В екатеринбургской команде «Уральские пельмени», где начинал свою карьеру Сергей Светлаков ждут возвращения артиста. Об этом сообщил URA.RU директор коллектива Сергей Исаев.

«На выступлении в КВН наша команда шутила на злободневные темы. В том числе были шутки о том, что ради встречи выпускников КВН Сергей Светлаков вернулся в Екатеринбург и в „Уральские пельмени“. Я думаю, настанет время, когда Светлаков, как и Павел Дацюк, вернется в родной город и родную команду окончательно», — сказал Исаев.

По его словам, команда хочет, чтобы совместных творческих проектов с Сергеем Светлаковым было как можно больше, тем более что теперь они работают на одном телеканале, и организовать это стало проще.

Мнение самого шоумена по этому вопросу изданию выяснить пока не удалось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Уральские Пельмени (@ural_pelmeny) 23 Ноя 2019 в 11:10 PST

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным тайно приезжали на съемки шоу Владимира Зеленского.