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  4. «Австралийская Кардашьян» выложила подборку совместных с сестрой фото

«Австралийская Кардашьян» выложила подборку совместных с сестрой фото

, 7:31 | Валентин Черников Фото 939

Таким способом Холли-Дейзи Коффи поздравила Элли-Джин с днем рождения. К чествованию именинницы присоединились подписчики Instagram.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

Холли-Дейзи Коффи опубликовала в Instagram веселую и притягательную серию фото с сестрой Элли-Джин. На них «австралийские Кардашьян», как обычно, без стеснения демонстрируют подписчикам свои прелести на фоне местной экзотики — в океане, на пляже и у бассейна.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Девушки-серфингисты традиционно жизнерадостны. В кадре модели смеются, показывают друг другу языки и обнимаются. В этот раз для веселья есть особый повод — день рождения Элли-Джин. Вместе с Холли-Дейзи именинницу поздравили многочисленные подписчики.

«Если бы у меня был один шанс, я бы показал вам настоящую любовь, дамы»;

«С днем ​​рождения, лучшая девушка Коффи!»

«Потрясающие, горячие красотки»!

«Две великолепные девушки!» — отозвались пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что самых «горячих» сестер-серферов стало вдвое больше.

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