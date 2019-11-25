«Австралийская Кардашьян» выложила подборку совместных с сестрой фото

Холли-Дейзи Коффи опубликовала в Instagram веселую и притягательную серию фото с сестрой Элли-Джин. На них «австралийские Кардашьян», как обычно, без стеснения демонстрируют подписчикам свои прелести на фоне местной экзотики — в океане, на пляже и у бассейна.
Девушки-серфингисты традиционно жизнерадостны. В кадре модели смеются, показывают друг другу языки и обнимаются. В этот раз для веселья есть особый повод — день рождения Элли-Джин. Вместе с Холли-Дейзи именинницу поздравили многочисленные подписчики.
«Если бы у меня был один шанс, я бы показал вам настоящую любовь, дамы»;
«С днем рождения, лучшая девушка Коффи!»
«Потрясающие, горячие красотки»!
«Две великолепные девушки!» — отозвались пользователи в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что самых «горячих» сестер-серферов стало вдвое больше.