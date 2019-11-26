Новая семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности

У Игоря Петренко много детей — от брака с актрисой Екатериной Климовой у актера двое сыновей, в паре с женой Кристиной Бродской они воспитывают еще троих дочерей. Как признается новая избранница Петренко, их семья сейчас испытывает денежные трудности, пишет StarHit.ru со ссылкой на программу НТВ.

Актер женился на Кристине Бродской в 2016 году. Петренко много работает и постоянно гастролирует, чтобы финансово обеспечивать большую семью. Дети и жена Игоря проживают в Петербурге, но средств на покупку собственной квартиры в столице у пары нет. По словам новой супруги актера, денег не хватает даже на покупку коньков для дочки.

«Нет у нас такой возможности, много обязательств. Дочь занималась фигурным катанием — и недавно коньки ей стали маловаты, купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия», — рассказала Бродская.

При этом один съемочный день Петренко журналисты оценивают в 150 тысяч рублей.

Молодая жена хочет помочь супругу в пополнении семейного бюджета. Кристина предложила организовать студию, где она будет проводить фотосессии. Идею заработка девушка озвучила еще летом, хотя талант к фотографии открыла в себе еще во время последней беременности.

Петренко одобрил начинания супруги, несмотря на их высокую стоимость — эксперты оценивают запуск подобного бизнеса в миллион рублей.

Ранее Игорь Петренко вспомнил, как потерял кольцо после венчания.