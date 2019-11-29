Новый фильм о Бонде: продюсеры брали Дэниела Крейга штурмом

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится 9 апреля 2020-го. Агент 007 оставил службу и поселился на Ямайке. В его планах нет места погоням с перестрелками, а самая большая проблема теперь — найти красивую пассию на вечер.

Все меняется, когда на острове объявляется старый знакомый шпиона и просит его о помощи. Не испытывая нужды в средствах к существованию, Джеймс Бонд соглашается помочь по дружбе. Позже оказывается, что это задание в разы сложнее его самой опасной миссии в прошлом.

YouTube / James Bond 007

«Не время умирать»: фанатские теории

Несмотря на то, что история бондианы насчитывает десятилетия, картины о британском супершпионе выходят не так часто. А потому каждый новый фильм о Джеймсе Бонде попадает в поле пристального внимания поклонников задолго до выхода на экраны кинотеатров.

Сюжет оброс фанатскими теориями еще на этапе съемок. Продюсеры не успели озвучить официальное название новой части франшизы, как в сеть просочилась информация об участии в фильме оскароносного Кристофа Вальца. К такому выводу пришел британский журналист Баз Бамигбоай, заставший актера на съемочной площадке новой части бондианы.

Кристоф Вальц. globallookpress.com / Starpix globallookpress.com / Starpix

Вальц уже появлялся во вселенной Джеймса Бонда. В «007: СПЕКТР» артист исполнил роль Блофельда — главы террористической группировки и главного злодея ряда книг Яна Флеминга о британском разведчике. Вскоре, правда, Кристоф Вальц объявил, что не вернется к этой роли.

Позже в сети появилась информация, что Блофельд в исполнении Вальца все-таки появится на экране. Но ему будет отведено мало экранного времени, и он не будет перетягивать внимание зрителя от настоящего антагониста истории.

А его в новом фильме сыграет Рами Малек, удостоившийся в 2019 году премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в байопике «Богемская рапсодия». В многочисленных интервью актер отметил уникальность своего персонажа. Еще на этапе переговоров с продюсерами он выдвинул условие, что не станет играть героя, чья мотивация зиждется на какой-либо идеологии или религии.

Рами Малек. globallookpress.com / Ik Aldama globallookpress.com / Ik Aldama

Так что теперь новый антагонист Джеймса Бонда позиционируется как совершенно новый вид террориста, чья деятельность будет связана с генетическими экспериментами и биологическим оружием.

Список фильмов бондианы насчитывает 24 киноленты. Новая часть станет 25-й по счету. В первоисточнике на долю британского супершпиона выпало множество сильных противников. В их числе была даже советская контрразведывательная организация «Смерш».

Не меньше вопросов и к исполнителю главной роли — Дэниелу Крейгу. В СМИ мелькали новости о том, что актер не планирует возвращаться к образу британского шпиона. Продюсеры приложили усилия, чтобы «Не время умирать» вышел с участием именно этого актера.

Дэниел Крейг. globallookpress.com globallookpress.com

Дэниел Крейг: «Скорее перережу себе вены, чем вернусь к этой роли»

Снявшийся в четырех фильмах о британском шпионе («Квант милосердия», «Казино „Рояль“», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: СПЕКТР»), Дэниел Крейг наотрез отказался сниматься в продолжении бондианы. Со слов артиста, он выжал из образа Бонда все, что мог, и не в состоянии продолжать.

Актер не первый раз негативно высказывается в адрес франшизы. Свое недовольство Крейг не стеснялся выражать и на съемочной площадке. На съемках «007: Координаты „Скайфолл“» Крейг критиковал женский каст киноленты. Актрисы в так называемые девушки Бонда отбирались им самим: его слово было решающим.

Влияние актера настолько сильно, что он может вносить правки в сценарий. А в фильме «007: СПЕКТР» Крейг указан как один из продюсеров.

Уже после выхода фильма в прокат актер признался, что между ним и режиссером (Сэмом Мендесом. — Прим. ред.) часто происходили стычки. Позже он заявил, что будет играть в новом фильме о Бонде с одним условием: его будет ставить кто угодно, только не Мендес.

А еще раньше артист говорил, что лучше порежет себе вены, чем опять примерит образ агента 007. Продюсеры взяли актера штурмом. Только в руках у них было не холодное оружие, а контракт. По слухам, сумма достигала $100 миллионов (более шести миллиардов рублей. — Прим. ред). Но даже эта цифра не переубедила актера сразу.

После череды тяжелых переговоров кинобоссам все-таки удалось заполучить Крейга обратно. Сам актер отметил, что решение сняться в «Не время умирать», премьера которого состоится уже в апреле 2020-го, далось ему нелегко. Сумма актерского гонорара при этом уменьшилась до $25 миллионов.

Еще в период промотура «007: Координаты „Скайфолл“» 51-летний актер признался, что ему все сложнее снимать рубашку перед камерой, так как годы берут свое.

Персонаж Бонда пользуется популярностью среди женщин. Этот герой должен демонстрировать идеальную физическую подготовку. Его к этому как минимум обязывает принадлежность к секретной разведывательной службе МИД Великобритании, а еще частое присутствие на светских мероприятиях и систематическая смена роскошных партнерш. Потому актер, играющий такого сердцееда, просто обязан выглядеть безупречно. Как в рубашке, так и без нее.

Лучший Джеймс Бонд

Необходимость держать себя в форме — далеко не единственная причина, по которой Дэниел Крейг так рьяно отказывался от участия в «Не время умирать». Его прочтение образа британского разведчика не раз подвергалось острой критике: как со стороны фанатов франшизы, так и от лица коллег по актерскому цеху.

Пирс Броснан, к примеру, раскритиковал образ Бонда в исполнении Дэниела Крейга: «Ни рыба ни мясо. Ни Бонд, ни Борн».

При этом актер утверждает, что Крейг вправе сам решать, как ему отыгрывать своего персонажа.

Пирс Броснан. globallookpress.com / imago stock& people

Фанаты книг и фильмов о Бонде поначалу критически высказывались об утверждении Дэниела Крейга. Поклонников не устраивало, что на роль харизматичного британского шпиона взяли малоизвестного актера. Уже тогда агента 007 в исполнении Крейга сравнивали с Бондом Шона Коннери не в пользу первого. Поклонники сочли, что Дэниел Крейг не обладает должным уровнем харизмы и обаяния. Иных не устраивал даже цвет его волос.

Со слов Крейга, он не ожидал подобной реакции от поклонников франшизы. Было непонятно, как фанатам может не нравиться фильм, которого они еще не видели. Впрочем, это не сильно ранило актера. По словам Крейга, изначально он планировал выкладываться на 110%, но теперь намерен отыгрывать на все 150.

Примечательно, что и для самого Шона Коннери роль таинственного британца тоже была карьерообразующей. От негодования фанатов его спасло только то, что сам персонаж в то время не был столь популярен, как сейчас.

Кандидатурой Коннери был недоволен сам Ян Флеминг. По его мнению, этот шотландец не был похож на британца и больше походил на деревенского тракториста. Сегодня образ Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери считается каноном.

Шон Коннери на постере фильма «Из России с любовью».

Бонд. Женщина Бонд

На волне TimesUp и MeToo (сетевые флешмобы против насилия и домогательств к женщинам, запущенные актрисами. — Прим. ред.) Голливуд переосмысляет персонажей известных франшиз. В прокат начали выходить ремейки давно известных фильмов с тем лишь отличием, что всех мужских персонажей сделали женщинами.

В 2016-м вышел ремейк «Охотников за привидениями». Фильм провалился в прокате, а исполнительница одной из главных ролей обвинила в аудиторию в сексизме. Мол, кино не окупило себя не по причине плохого сюжета или слабой актерской игры, а из-за того, среди современных зрителей слишком много женоненавистников.

Через пару лет в прокат вышли «Подруги Оушена», где главные роли тоже исполнили женщины. Картина покадрово повторяла оригинал. Критики и зрители прохладно приняли новое прочтение оригинальной истории, успевшей стать классикой жанра. Фильм не спасло участие даже участие таких звезд, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер и Рианна.

Похожая ситуация произошла с новыми «Ангелами Чарли», где одну из главных ролей исполнила Кристен Стюарт. При бюджете почти $50 миллионов фильм в прокате собрал всего девять. Режиссер фильма Элизабет Бэнкс обвинила в провале картины мужчин, которые не захотели идти на фильм про сильных женщин.

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»

Летом 2020-го в сеть просочилась информация, что Джеймс Бонд рискует сменить пол. Известно, что в «Не время умирать» зрителю представят преемника агента 007, которым станет темнокожая женщина. Ее будет играть американская актриса ямайского происхождения Лашана Линч, получившая известность по супергеройскому фильму «Капитан Марвел».

Согласно инсайдерской информации, персонаж появится ближе к концу фильма, чтобы стать новым агентом 007. А сам Джеймс Бонд окончательно уйдет в отставку. Зритель увидел в таком решении желание кинобоссов идти на поводу у трендов, что худшим образом сказалось на ожидании новой части бондианы.

Лашана Линч. Instagram @lashanalynch Instagram @lashanalynch

Далеко не все хорошо восприняли новость о том, что Джеймс Бонд станет женщиной. К примеру, американская актриса Ева Грин, сыгравшая в 2006-м девушку Бонда, критически высказалась о смене пола главного героя.

«Джеймс Бонд всегда должен оставаться мужчиной, а не становиться Джейн Бонд. За этим героем стоит история, и она должна продолжаться», — пояснила актриса в интервью Vanity Fair.

По ее мнению, женщины могут играть в любых фильмах и прекрасно справятся с персонажами разной сложности. Но Джеймс Бонд был и остается памятником мужественности.

А вот Дэниел Крейг, наоборот, поддерживает идею, чтобы зритель увидел женское прочтение легендарного шпиона. Он даже не против, чтобы персонажа сыграла не просто женщина, но трансгендер.

Фанаты восприняли новость о смене пола Джеймса Бонда негативно. Пользователи социальных сетей даже назвали 24-й фильм («007: СПЕКТР», 2015. — Прим. ред.) последним в истории бондианы. Мало кто из поклонников франшизы и книг оказался готовым к тому, что роль Бонда отойдет женщине. Но самого Крейга настроения в фанатской среде, кажется, совсем не волнуют.

«Не время умирать»: стоит ли ждать

Несмотря на негативную реакцию фанатов франшизы, 25-й фильм о Бонде — знаковая кинокартина. Кинематограф всегда был и остается отражением злободневных тем. Фильмы, как и литературные романы, в итоге становятся памятниками своей эпохи. В дальнейшем их проблематика теряет актуальность в обществе.

Отечественному зрителю это явление знакомо по фильмам эпохи перестройки: «Интердевочка» и «Маленькая Вера». Сюжет первой крутится вокруг главной героини-проститутки — тема ранее запрещенная в СССР. «Маленькая Вера» же рассказывает историю про семью из провинциального городка конца 80-х. Пока взрослые пытаются осознать новый курс партии, их дочь-подросток гуляет по дискотекам и заводит отношения со студентом. Оба фильма имели успех именно из-за злободневности темы.

Кадр из х/ф «Маленькая Вера», 1988 год, реж. Василий Пичул

Та же ситуация сейчас происходит с голливудским кинематографом. Только в центре сюжета в них не проблемы эпохи перестройки, но гендерное равноправие. Долгое время женских персонажей в зарубежном кино представали либо в виде домохозяек и матерей, либо в контексте сексуальной обворожительницы. Характерных героинь редко писали сценаристы. Считалось, что для актрисы в кадре главное — миловидность, а сложный бэкграунд и сила духа больше идут мужчинам.

Но такое надоело и самим зрителям. Приходящие в кино женщины устали от историй про принцесс, чью жизнь спасает принц, потому как сами зрительницы жили куда более насыщенной жизнью, чем их бабки в 50-х, когда серьезные дела и впрямь решали только мужчины.

Но кино о сильных женщинах выходило и раньше. Та же Рипли из франшизы о «Чужом» оказалась единственной из экипажа, кто смог дать отпор пришельцу с другой планеты. Ни один мужской персонаж не пережил нападения чудовища из космоса. Примечательно, что фильм не поднимал тему равноправия женщин и мужчин, однако ему поверили не только критики, но и зрители.

Дана Скалли из сериала «Секретные материалы» воплотила образ умной и критически мыслящей героини без намека на сексуальный подтекст. И Скалли, и Рипли до сих пор считаются одними из самых ярких персонажей мирового кинематографа.

Джиллиан Андрерсон в роли Даны Скалли. www.globallookpress.com / imago stock& people

«Не время умирать» отвечает запросам современного американского зрителя. Судить же о качестве фильма можно будет только с 9 апреля. Тогда же предстоит оценить женскую версию Джеймса Бонда. Точно не известно, как много экранного времени получит героиня и покажут ли шпионку в деле.

Понятно лишь, что сейчас идея сделать Джеймса Бонда женщиной многих смущает. Но, в свое время, мало кто верил в предложенный Джиллиан Андерсон образ судмедэксперта. А главный герой «Чужого» изначально был мужчиной.