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Пугачева и Галкин опубликовали фото своих мам в молодости

, 15:50 | Светлана Александрова Фото 3 915

Артисты помянули ушедших из жизни родительниц в День матери.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @alla_orfey

Алла Пугачева и Максим Галкин помянули своих ушедших из жизни родительниц в День матери. Оба опубликовали на своих страница в Instagram архивные фотографии своих мам в юности.

«Светлая память тебе, мамуля», — написала под снимком Примадонна.

Instagram @alla_orfey

«Зинаиде Архиповне Светлая память!», — присоединился к ней Игорь Николаев.

Его поддержали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита Милявская, Валерий Сюткин даже телеведущий Владимир Соловьев.

«Мама, которая родила легенду…»

«Она вами гордится».

«Алла Борисовна, вы так похожи на маму. Светлая память».

«Клавдия очень похожа на прабабушку».

«А мне кажется, что Лиза похожа на бабушку».

«Алла Борисовна не похожа на свою маму, она похожа на отца. На ее маму и бабушку похожа Лиза», — спорят, разглядывая фото фанаты Пугачевой.

А поклонники Галкина восхищаются красотой его мамы Натальи Григорьевны, которая умерла в 2004 году в возрасте 63 лет.

Instagram @maxgalkinru

«Мама, ты в моем сердце. С Днем матери, дорогие подписчики! Позвоните маме! Скажите о своей любви! Помяните, если ушла! Наши мамы и на Земле, и на Небе всегда с нами!», — написал артист.

Фанаты юмориста практически единогласно решили, что Максим очень похож на свою маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова в День матери адресовала своей маме трогательные теплые слова, но не все подписчики поверили в искренность балерины.

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