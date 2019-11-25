Волочкова растрогала поклонников поздравлением в День матери

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram трогательное поздравление с Днем матери. В честь праздника балерина подарила маме оригинальный букет из орехов, шишек, корицы, апельсиновых корочек и еловых веток. К поздравительному посту звезда прикрепила фотографии Тамары Волочковой, на которых отчетливо видно семейное сходство.

«Дорогая мамочка, спасибо тебе за все. Я очень тебя люблю и дорожу. Храни тебя Бог! Мои молитвы всегда о тебе. Верю, ты улыбнулась, получив букет с орешками. Я хотела приехать, но, честно, не хватило сил физических. Береги себя. Я всегда рядом!» — написала Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Слова знаменитости вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Злопамятные хейтеры напомнили балерине, в каких выражениях она неоднократно отзывалась о маме. Волочкова публично обвиняла самого близкого человека в своей прерванной беременности. Говорила, что мать разрушила ей жизнь, что растила ее как проект. На фоне таких обвинений не все оказались готовы поверить в ее любовь и преданность.

«Вспомнила… Ты же на всех каналах ее проклинаешь!»

«Поверила этим словам, если бы не видела в одном из интервью, как ты хаяла свою мать»;

«То посылает маму на чем свет стоит, то теперь „дорогая моя мамочка“. Настя, ну как так можно?» — отреагировали в комментариях.

Однако большинство подписчиков остались довольно увиденным. Слова знаменитости понравились фанатам и даже вызвали слезы.

«У вас замечательная мама! Так приятно читать ваш пост с поздравлениями»;

«Читаю и вытираю слезы. Так трогательно вы написали!»

«Настя, вы по-настоящему любящая дочь и мамочка. Очень приятно следить за вашим успехом! А агрессия со стороны неудачниц с их „комментами“ показывает, как хорошо жить своей жизнью, а не давиться завистью», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова удивила фанатов видео с топором.