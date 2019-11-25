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Кардиохирург Лео Бокерия стал президентом центра имени Бакулева

, 14:40 | Игорь Рязов Видео 233

Ранее знаменитый врач занимал пост директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya, /Kremlin Pool

Известный российский кардиохирург Лео Бокерия оставил должность директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева и стал президентом учреждения. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

Скворцова объяснила, что Бокерия достиг предельного возраста для руководящей должности. При этом закон оставляет ему возможность занимать «знаковые почетные должности» в медицинских организациях, а также продолжать «лечебную, образовательную и административную работу».

Глава Минздрава добавила, что в новой должности Бокерия будет чувствовать себя так же комфортно, как и прежде. В пресс-службе ведомства уточнили, что Бокерия останется главным кардиохирургом Минздрава.

Информацию о якобы отставке Лео Бокерия 5-tv.ru также прокомментировал его представитель. Он сказал, что появившиеся сообщения об увольнении не вызывают доверия.

«Я думаю, что никто ничего не знает. Она (глава Минздрава Вероника Скворцова — Прим. ред), возможно, сегодня приедет к нам. Telegram слушать нельзя, потому что там столько вранья в последнее время», — сказал помощник Бокерии.

5-tv.ru

Об отставке кардиохирурга Лео Бокерии ранее сообщил один из Telegram-каналов. 22 декабря теперь уже экс-директору центра имени Бакулева исполнится 80 лет. Он руководил учреждением с 1994 года, а работает в нем — с 1968-го.

За время работы Бокерия стал мировой знаменитостью в области кардиохирургии. Он одним из первых выполнил одномоментные операции, корректирующие врожденные и приобретенные пороки сердца. Считается пионером минимально инвазивных операций на сердце. Является обладателем 150 патентов на изобретения.

В январе 5-tv.ru сообщал, что кардиохирург Лео Бокерия получил травму плеча после падения. От госпитализации он отказался.

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