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Суд арестовал подозреваемого в стрельбе из автомата в Петербурге

, 15:22 | Игорь Рязов Видео 231

Стрелком оказался 21-летний мужчина. Он принес извинения за свой поступок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kalashnikov Media, ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Суд арестовал водителя, который без причины открыл огонь из автомата во время движения рядом с Московскими воротами в Санкт-Петербурге. На допросе подозреваемый принес извинения за свой поступок.

«Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принес какой-то вред психическую травму или иную какую-то», — сказал 21-летний местный житель на допросе.

Против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ (Хулиганство). В его поступке правоохранители усмотрели грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 22 ноября. Примерно в два часа ночи в полицию Московского района обратился очевидец, сообщив о стрельбе из автомата неизвестным водителем LADA Priora в районе Московских ворот.

После этого полицейские задержали молодого петербуржца. Выяснилось, что он стрелял из охолощенного оружия. Его автомобиль изъяли в рамках расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео со стрельбой, снятой из машины едущей впереди. На кадрах видно, что вместо номерных знаков на LADA Priora была закреплена табличка с надписью MANSUR. Вдоль лобового стекла можно увидеть наклейку с надписью, в переводе означающей «чеченский волк».

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