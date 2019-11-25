Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату

Сын звезды фильма «Интердевочка» и сериала «Каменская» Елены Яковлевой Денис Шальных опроверг сообщения в СМИ о своем избиении из-за удаления татуировок на лице, сообщает «Ридус».

Молодой человек на одной из своих многочисленных страниц в Instagram сообщил, что его якобы поймали на улице неизвестные «с забитыми лицами» и нанесли несколько ударов. Денис Шальных в своей публикации отмечал, что у него не получилось «отбазариться», и что ему «хочется плакать от боли унижения».

Корреспонденты издания связались с Еленой Яковлевой, которая воздержалась от комментариев и назвала информацию об инциденте с сыном чушью.

Денис Шальных, в свою очередь, в беседе с журналистами признался, что пошутил о своем избиении.

«У меня просто отек был после лазера, и я пошутил неудачно. И все начали эту ***** писать», — сказал Денис Шальных.

Молодой человек отметил, что многие пытаются с ним связаться и уточнить информацию о произошедшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой решил удалить татуировки на лице.