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Сын актрисы Елены Яковлевой решил удалить татуировки на лице

, 18:04 | Василий Заика Видео 294

Денис Шальных обратился за помощью в одну из московских клиник.

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Фото, видео: Instagram @moonmoon2odd, @etlaser.academy

Сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой Денис Шальных решил удалить татуировки на лице. Не секрет, что молодой человек неоднократно вызывал неоднозначную реакцию в обществе, украсив себя многочисленной «росписью».

27-летний сын актрисы готов потратить кругленькую сумму на серию довольно болезненных процедур. Известно, что на консультации со специалистом Денис Шальных признался, что татуировки стали мешать ему жить и работать.

Врачи клиники отметили, что лицо молодого человека станет полностью чистым только ориентировочно через три года.

«Процедура довольно болезненная, но быстрая. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется», — цитирует Starhit врача клиники Дарью Соболеву.

На кадрах видеоролика, опубликованного в сети видно, как Денису Шальных проводят первый сеанс процедуры. Лазер моментально выжигает нанесенный рисунок.

«Было неприятно, это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями», — сказал Денис Шальных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Елены Яковлевой потерял работу в парикмахерской.

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