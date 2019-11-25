«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома

Юморист Максим Галкин в очередной раз поделился семейным видео с участием детей в Instagram. В кадре Лиза и Гарри устроили генеральную уборку. Они активно подметают, пылесосят, вытирают стекла и пыль с мебели. Забавным видео поделился шоумен на своей странице в Instagram.
«Помощнички!» — подписал пост Галкин.
Фанаты пришли в восторг от детей шоумена и оставили восхищенные комментарии под постом.
«Вот какие детки — умнички, помощники»;
«Как же ваши детки поднимают мне настроение!!! Обожаю наблюдать как они растут! Благодарю за такую возможность»;
«Шикарные помощники!» — написали фолловеры.
Восхитили маленькие помощники и звездного коллегу. Телеведущий и дизайнер Игорь Гуляев также присоединился к комплиментам в адрес детей Пугачевой и Галкина.
«Ну, какие же они у Вас сладкие», — написал кутюрье.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пугачева и Галкин опубликовали фото своих мам в молодости.