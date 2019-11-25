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«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома

, 20:40 | Мия Субботина Видео 418

Максим Галкин поделился семейным видео на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин в очередной раз поделился семейным видео с участием детей в Instagram. В кадре Лиза и Гарри устроили генеральную уборку. Они активно подметают, пылесосят, вытирают стекла и пыль с мебели. Забавным видео поделился шоумен на своей странице в Instagram.

«Помощнички!» — подписал пост Галкин.

Фанаты пришли в восторг от детей шоумена и оставили восхищенные комментарии под постом.

«Вот какие детки — умнички, помощники»;

«Как же ваши детки поднимают мне настроение!!! Обожаю наблюдать как они растут! Благодарю за такую возможность»;

«Шикарные помощники!» — написали фолловеры.

Восхитили маленькие помощники и звездного коллегу. Телеведущий и дизайнер Игорь Гуляев также присоединился к комплиментам в адрес детей Пугачевой и Галкина.

«Ну, какие же они у Вас сладкие», — написал кутюрье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пугачева и Галкин опубликовали фото своих мам в молодости.

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