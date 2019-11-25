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Российские фигуристы остались без багажа по возвращении из Японии

, 20:27 | Василий Заика Интервью 64

По словам тренера Людмилы Великовой, авиакомпания Japan Airlines обещает прислать чемоданы спортсменов в Петербург через один-два дня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dinendra Haria, 5-tv.ru

Российские фигуристы остались без багажа по возвращении с этапа Гран-при в Японии. В Москве выяснилось, что авиакомпания Japan Airlines, предположительно, не успела погрузить чемоданы спортсменов в Нарите.

По словам тренера Людмилы Великовой, без багажа осталась вся команда фигуристов, за исключением Александра Галлямова.

«Мы летели… Дело в том, что у нас не принимала Финляндия и мы полетели через Москву. Сидим в Москве и полетим уже без багажа. Багаж не пришел, мы так думаем, что в Нарите его не погрузили, потому что у нас было очень мало времени. У всей команды, кроме Саши Галлямова», — сказала Людмила Великова.

Тренер фигуристов отметила, что представители японского авиаперевозчика пообещали вернуть чемоданы через один-два дня.

Очередной этап Гран-при по фигурному катанию прошел в Саппоро. Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место на пьедестале, тем самым пройдя отбор в финал, который состоится с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туктамышева рассекретила размер доходов фигуристов и тренеров.

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