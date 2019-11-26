Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и коллегам бывшего ректора Санкт-Петербургского Государственного университета Людмилы Вербицкой.

Президент подчеркнул, что Людмила Алексеевна была выдающимся ученым, талантливым педагогом и наставником. Всей своей жизнью она утверждала ценность культуры, образования и просвещения.

В 1994-м Вербицкая возглавила петербургский университет, став первой женщиной-ректором в его истории. Но до этого ей пришлось проделать длинный и очень трудный путь: девочка из блокадного Ленинграда, дочь репрессированного отца, воспитанница детской колонии. В Ленинград она смогла вернуться только после смерти Сталина. И поступление в университет расценивала, как великий шанс — свою миссию она видела в научной работе по сохранению русского языка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина.