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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

, 5:26 Эфирная новость 84

Президент СПбГУ Людмила Вербицкая ушла из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и коллегам бывшего ректора Санкт-Петербургского Государственного университета Людмилы Вербицкой.

Президент подчеркнул, что Людмила Алексеевна была выдающимся ученым, талантливым педагогом и наставником. Всей своей жизнью она утверждала ценность культуры, образования и просвещения.

В 1994-м Вербицкая возглавила петербургский университет, став первой женщиной-ректором в его истории. Но до этого ей пришлось проделать длинный и очень трудный путь: девочка из блокадного Ленинграда, дочь репрессированного отца, воспитанница детской колонии. В Ленинград она смогла вернуться только после смерти Сталина. И поступление в университет расценивала, как великий шанс — свою миссию она видела в научной работе по сохранению русского языка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал смерть Людмилы Вербицкой утратой лично для Путина.

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