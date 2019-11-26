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  4. Жена Джигана рассказала, как двухлетняя дочь общается с ее беременным животом

Жена Джигана рассказала, как двухлетняя дочь общается с ее беременным животом

, 6:00 | Ниса Мурзанаева Фото 597

Оксана Самойлова называет маленькую Майю, с нетерпением ожидающую пополнения в семье, «наивной».

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова ожидает рождения четвертого ребенка. Звездная пара уже воспитывает трех прекрасных дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. По словам многодетной мамы, больше всех ждет пополнения в семье самая маленькая наследница.

«Ждет его (человека). Какая заботливая и чуткая сестра растет. Старшие-то уже знают, чем заканчивается этот милый животик и особого трепета не испытывают. Наивная Майя!» — поделилась супруга Джигана в Instagram.

Оксана Самойлова рассказала, что маленькая Майя постоянно общается с малышом, ожидающим своего появления на свет. Дочка знаменитостей часто просит маму рассказать ей и будущему ребенку страшную или забавную историю.

«А когда он пинает ее в ручку, она просто визжит от восторга и говорит: „Хочу, чтобы он выпрыгнул!“» — написала в блоге многодетная мама.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники также с нетерпением ожидают пополнения в звездном семействе. Фанаты искренне считают, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган — идеальные родители. Пользователи соцсеть то и дело приходят в восторг и умиляются после просмотра кадров с детьми знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Джиган растрогал фанатов видео с дочками.

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