«Шик и блеск» или «балахон какой-то»: Рудковская разделила соцсеть на два лагеря

Яна Рудковская похвасталась в Instagram фото в красном дизайнерском платье. Длинный наряд из атласной ткани с широкими рукавами вызвал неоднозначную реакцию в соцсети. Тогда как сама телеведущая своим образом оказалась вполне довольна.

«Все-таки красный мне идет», — заявила знаменитость.

Многие поклонники Яны Рудковской согласились с кумиром. Фото телеведущей в оригинальном платье за несколько часов набрало более 25 тысяч отметок «мне нравится».

Instagram @rudkovskayaofficial

Фанаты хвалили звезду не только за изысканный стиль, но и за умение оставаться «вечно» молодой и привлекательной. Яркий образ теледивы отметили и коллеги по цеху — модель Виктория Боня и главный редактор популярного глянцевого издания Светлана Бондарчук.

«Шик, блеск, красота!»

«Ну, как можно выглядеть на 20 в 40?!»

«Вы шикарная!» — написали фолловеры.

Однако под публикацией Яны Рудковской набралось немало негативных комментариев. Злопыхатели раскритиковали новый пост телеведущей в пух и прах. Юзеры оказались недовольны не только нарядом, но и внешним видом знаменитости.

«Для такой обуви у вас короткие ноги»;

«Балахон какой-то»;

«Почему у вас брови перекошенные? Неужели при ваших возможностях нельзя исправить этот дефект?» — высказались хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом.