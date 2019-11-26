«Озорной!» 58-летний Пригожин повеселил фанатов фото с «вантузом» на голове

Иосиф Пригожин удивил и повеселил поклонников в Instagram весьма экстравагантным головным убором. Певица Валерия опубликовала в соцсети жизнерадостное фото, на котором продюсер позирует с неким предметом на голове, напомнившим большинству фанатов обычный вантуз. Только внимательно приглядевшись можно понять, что 58-летний импресарио надел на себя половинку огромного бутафорского чупа-чупса.

Комичности снимку добавил тот факт, что на муже Валерии помимо «вантуза» был надет дорогой свитшот от Louis Vuitton.

«Конкурс на лучшую подпись к фото», — задорно оповестил подписчиков знаменитость.

Instagram @valeriya

Поклонники Иосифа Пригожина не заставили себя долго ждать и пустились в настоящий разнос. В комментариях к публикации отметились даже коллеги продюсера по цеху: Саша Савельева, Анита Цой, Юлия Савичева и другие популярные персоны. Фанаты старались по-доброму подшучивать над кумиром, не скатываясь до грубого сарказма.

«Чупа-чупс уже не тот»;

«Louis Vuitton + вантуз = любовь»;

«Вишенка на торте»;

«Озорной чупа-чупс» — написали фолловеры

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин похвастался идеальной фигурой 51-летней Валерии в красном платье и ботфортах.