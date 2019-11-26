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Студенты-медики готовятся к олимпиаде «Я — профессионал»

, 6:38 Эфирная новость 55

Масштабный образовательный конкурс проводится по 68 направлениям от медицины до компьютерных и инженерных наук. Победители будут определены весной следующего года.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тысячи российских студентов готовятся к участию в олимпиаде «Я — профессионал» 2020 года. Это — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Он дает возможность молодым специалистам показать свои возможности и сделать первый шаг по карьерной лестнице.

Проводится олимпиада по 68 направлениям от медицины до компьютерных и инженерных наук. Уже зарегистрировано около 500 тысяч участников. По последним данным, самым популярным направлением стала медицина. А самыми активными — студенты Сеченовского медицинского университета. Для многих из них победа в этом престижном конкурсе — настоящая мечта.

«В прошлом году у меня получилось взять серебрянную медаль, и в этом году я решила взять золото. Решила добиться своей главной цели, поскольку олимпиада „Я — профессионал“ — это шанс добиться своей мечты», — рассказывает студентка МГМУ им. Сеченова Виктория Морозова

Победители олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной следующего года. Дипломанты и победители получат возможность продолжить обучение на льготных условиях и пройти стажировку в лучших компаниях страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников.

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