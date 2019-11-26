Роспотребнадзор рассказал россиянам, как не попасться на удочку мошенников во время распродаж в «черную пятницу». Рекомендации по безопасному онлайн-шоппингу появились на сайте ведомства.

Прежде всего, не стоит доверять слишком низкой цене на товары. Велика вероятность того, что сайт предлагает контрафакт или фальсификат. Прежде чем совершать покупки, Роспотребнадзор советует запросить у продавца данные, подтверждающие, что товар соответствует существующим для него требованиям. Владельцы ресурса должны предоставить документы, в которых значится, что продукт безопасен для жизни и здоровья покупателя и не несет вреда для окружающей среды.

Стоит обратить внимание на сопутствующие пункты покупки, в особенности — на условия доставки. Зачастую продавцы, завлекая публику большими скидками, компенсируют свои потери завышенной ценой на эту услугу. Возможно, от шоппинга на таком ресурсе стоит отказаться в пользу более добросовестных онлайн-магазинов.

Кроме того, стоит сравнить цены на выбранные вещи со стоимостью аналогичного товара на других ресурсах. Нередко продавцы искусственно завышают расценки перед глобальными распродажами, чтобы создать видимость большой скидки, не сильно теряя при этом в прибыли. Привлечь к ответственности сайт за это не получится, но избежать лишних трат вполне возможно.

Также Роспотребнадзор напоминает об опасности фишинговых сайтов, главная задача которых — кража ваша персональных данных, в том числе приватной информации, дающей доступ к банковскому счету. Обращайте внимание на написание адреса ресурса — от настоящего он может отличаться всего одним символом. При беглом взгляде разницу заметить практически невозможно, но детальное изучение выявит мошенническую ссылку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская провела распродажу личных вещей.