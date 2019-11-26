Склад с лакокрасочными материалами полыхает под Волгоградом

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Склад с лакокрасочными материалами горит под Волгоградом. Пламя охватило площадь три тысячи квадратных метров.

ЧП произошло в селе Орловка Городищенского района, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на региональное МЧС.

Сообщение о возгорании появилось в 9 утра по местному времени. Известно, что площадь помещения 50 на 60 метров.

На месте возгорания работают огнеборцы, пожару присвоен второй номер сложности.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Угрозы распространения нет. В 09:47 по московскому времени пожар локализован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека сгорели при пожаре в Красноярском крае.