Настоящая мумия: Бледанс пошла наводить красоту, обмотавшись бинтами

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс показала, как ухаживает за своим телом. Для того, чтобы сохранять фигуру подтянутой, светская львица не только следит за рационом питания, но и посещает специальные процедуры. Например, на днях она отправилась студию скульптуры тела, где сделала бандажное обертывание, корректирующее формы.

Для проведения комплекса звезда должна обмотать тело специальными эластичными бинтами и спрятать волосы под шапочкой. «Наряд», в котором Бледанс легла на массажный стол, получился довольно забавным.

В сторис Instagram теледива опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свое белоснежное одеяние. Образ, напоминающий египетскую мумию, вызвал смех у подписчиков артистки. Без улыбки на себя не могла смотреть и сама звезда.

Впрочем, качеством оказанной процедуры Бледанс осталась довольна. Она решила, что ради достижения желаемого результата, можно и некоторое время потерпеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс иронично поздравила мужчин с их днем.