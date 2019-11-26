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Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без

, 12:43 | Анастасия Игонина Фото 89

Звезда «Орла и Решки» показала фолловерам, насколько ее меняет макияж.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Леся Никитюк предложила поклонникам сравнить свое лицо до и после макияжа. Фотографии обоих вариантов звезда «Орла и Решки» разместила на своей странице в Instagram.

Телеведущая опубликовала коллаж из двух снимков. Слева Леся позирует в естественном образе — на лице девушки нет никакой косметики, а волосы слегка растрепаны. Справа — фотография Никитюк после нанесения макияжа. Звезда подчеркнула ресницы, сделала укладку и накрасила губы.

Instagram @lesia_nikituk

Леся предложила фолловерам проголосовать за то фото, на котором она выглядит лучше. Однако подписчики практически единогласно заявили: девушка прекрасна на обоих снимках.

«Ты красунька на всех!»

«Леся, ты всегда красивая!»

«Нельзя быть красивой такой», — написали юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Леся Никитюк в купальнике блеснула формами на автомойке.

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