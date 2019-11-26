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Кайли Дженнер приписывают роман с Дрейком. Инсайдеры рассказали подробности

, 15:29 | Алиса Старжевская 60

В конце октября появились слухи, что модель встречается с 33-летним рэпером, но правда ли это?

Фото: Instagram @kyliejenner

Не утихли бурные обсуждения разрыва 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта, как девушке приписали новый роман, пишет Spletnik.ru со ссылкой на издание US Weekly.

Скотт и Дженнер расстались больше двух месяцев назад и никак не комментируют произошедшее. Инсайдеры утверждают, что молодые люди просто взяли паузу — родители малышки Сторми регулярно общаются и поддерживают хорошие отношения.

Но таблоиды утверждают, что сердце Кайли Дженнер снова несвободно. Ее все чаще замечают с близким другом — Дрейком. Например, недавно теледива присутствовала среди гостей на вечеринке по случаю дня рождения рэпера. Вместе они отпраздновали Хэллоуин в одном из клубов Западного Голливуда.

Как утверждают инсайдеры, Дрейк и Кайли всегда симпатизировали друг другу, между ними была искра, но, в силу обстоятельств, друзья не переходили черту.

«Они давно знали друг друга и были друзьями в течение очень долгого времени, но там всегда была искра. Но у них сложная ситуация, как и у Кайли с Трэвисом сейчас», — рассказал аноним из окружения звезд.

Дрейк и Дженнер не спешат с громкими заявлениями. Известно, правда, что рэпер не намерен брать на себя отцовскую роль со Сторми. Вместе с миллионершей Кайли Дженнер они весело проводят время, не беря на себя обязательств, продолжают дружить и поддерживать друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер вывезла малышей на тыквенную ферму для подготовки к Хэллоуину.

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